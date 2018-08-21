وفد من قيادات الكنيسة والأوقاف والأزهر يهنئون محافظ بني سويف بعيد الأضحى المبارك

بنى سويف : هانى فتحى

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف "بمكتبه" وفدا من الأخوة الأقباط، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ضم الوفد نيافة الأنبا "غبريال"مطران بني سويف ونيافة الأنبا "اسطفانوس" مطران ببا،ونيافة القمص "باسيليوس الأنبا بولا"دير الأنبا بولا"،ونيافة القمص "فام الأنطونى"وكيل دير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والقمص بولص فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

وتقدم وفد الكنيسة بالتهنئة للمحافظ بعيد الأضحى المبارك،مؤكدين على أن الشعب المصرى يتميز بالوحدة الوطنية الراسخة، وعمق المشاعر التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها،ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية دون أدنى تفرقة.

وحضر اللقاء وفد من رجال الدين الإسلامي، على رأسهم الشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ جابر شحاتة وكيل المديرية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف حيث تقدموا بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمحافظ بني سويف، وتبادلوا مع القساوسة التهاني بالعيد في أجواء تجسد المعني الحقيقى للوحدة الوطنية والتلاحم بين نسيج المجتمع المصري.