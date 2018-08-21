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كوريا الجنوبية تسحب 10 من نقاط حرس الحدود بالمنطقة منزوعة السلاح

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:00 ص
كوريا الجنوبية تسحب 10 من نقاط حرس الحدود بالمنطقة منزوعة السلاح الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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قال وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج مو إن سول سوف تسحب حوالى 10 من نقاط حرس الحدود التابعة لها على أساس تجريبى، وذلك وفقا لاتفاق القمة بين الكوريتين التى عُقدت فى شهر أبريل الماضى لتحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن سونج لم يقدم جدولا زمنيا محددا للتدابير الرامية إلى الحد من التوترات العسكرية وبناء الثقة مع الشطر الشمالى، حيث أشار إلى أنه من المنتظر أيضا أن تتخذ بيونج يانج خطوات مقابلة فى المنطقة العازلة التى تفصل بين الدولتين.

وأضاف سونج - أمام جلسة لجنة الدفاع فى الجمعية الوطنية - : "أن ذلك يعنى أننا سنسحب واحدة أو اثنتين من نقاط الحراسة أولا ثم تليها نقاط أخرى".

يشار إلى أنه خلال قمة الكوريتين التى عقدت فى أبريل الماضى، اتفق الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون على تنفيذ عملية نزع السلاح بطريقة مرحلية مع تخفيف حدة التوتر العسكرى وإحراز تقدم كبير فى بناء الثقة العسكرية.

 


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