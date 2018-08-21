فتح حديقة الأورمان والغابة الشجرية بالمحافظات أمام زوار عيد الأضحى

كتب عز النوبى

قال الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، إنه تقرر فتح حديقة الأورمان لاستقبال الجمهور فى عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى فتح جميع الغابات الشجرية بمختلف المحافظات لاستقبال الزائرين.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة، بغرض تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الحديقة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لمواجهة أى حالات مرضية طارئة، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتواجد مكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أنه تم توفير السلات وأكياس القمامة لزوار الحديقة لرمى المخلفات، من أجل الحفاظ على نظافة الحديقة، مناشدا الزائرين بالحفاظ على مظهر الحديقة، من خلال وضع المخلفات فى الأكياس المتوفرة.