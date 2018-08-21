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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:26 م
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صور.. محافظ الأقصر يقود جولات على المراسى السياحية ومعبد إسنا خلال العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:52 م
صور.. محافظ الأقصر يقود جولات على المراسى السياحية ومعبد إسنا خلال العيد
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد محافظ الأقصر محمد بدر، جولة ميدانية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تفقد معبد إسنا الأثرى والمنطقة المحيطة به والتقى الزوار داخل المعبد، وتابع سير أعمال التطوير بالمنطقة، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تشهدها محافظة الأقصر لاستقبال الموسم السياحى الجديد.

كما تفقد محمد بدر، مرسى إسنا السياحى واطمأن على استكمال الاستعدادات ورفع كفاءة المرسى والالتزام بالاشتراطات الأمنية والفنية وتعليمات المسطحات المائية لضمان استقبال العائمات فى الموسم السياحى الجديد بالمرسى دون حدوث أية مشكلات، وتابع أعمال النظافة بالمرسى السياحى.

كما حرص محافظ الأقصر على تفقد الشوارع والاطمئنان على مستوى النظافة بالمدينة، وتهنئة المواطنين بعيد الأضحى المبارك، كما هنأ القيادات الأمنية وأفراد الأمن بالعيد مشيداً بدورهم فى حفظ الأمن ورفعة الوطن.

 محافظ الأقصر يقود جولات على المراسى السياحية ومعبد مدينة إسنا خلال العيد

محافظ الأقصر يقود جولات على المراسى السياحية ومعبد مدينة إسنا خلال العيد


جانب من جولات المحافظ خلال العيد
جانب من جولات المحافظ خلال العيد


المحافظ يطمئن على أعمال النظافة وتطوير المدن بالعيد
المحافظ يطمئن على أعمال النظافة وتطوير المدن بالعيد


جولة المحافظ داخل معبد مدينة اسنا
جولة المحافظ داخل معبد مدينة اسنا


المحافظ يتفقد محيط معبد اسنا
المحافظ يتفقد محيط معبد اسنا


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