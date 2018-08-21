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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:36 م
خالد صلاح
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صور.. شرطة محور قناة السويس توزع الورود على المواطنين بنفق الشهيد أحمد حمدى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:01 م
صور.. شرطة محور قناة السويس توزع الورود على المواطنين بنفق الشهيد أحمد حمدى ضباط الشرطة يوزعون الورود علي المواطنين بنفق الشهيد أحمد حمدي
كتب: دينا الحسينى - الإسماعيلية صبرى غانم
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شاركت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقيادة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، المواطنين، احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، بتوزيع الورود على المواطنين بنفق الشهيد أحمد حمدى، ومعدية السيارات القنطرة غرب، وكوبرى النصر بالرسوة ابتهاجا بالعيد.

 وقد أبدى المواطنون سعادتهم بهذا الشعور الطيب وتمنوا لقوات الشرطة السداد والتوفيق فى حربها على الإرهاب والبؤر الإجرامية لتظل مصر واحة للأمن والأمان، يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مشاركة المصريين احتفالاتهم القومية والقيام بالدور المجتمعى المنوط للوزارة القيام به.

 

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نفق الشهيد احمد حمدي




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