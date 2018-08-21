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صور.. الإفراج عن 2376 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى بينهم 627 غارما وغارمة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:56 م
صور.. الإفراج عن 2376 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى بينهم 627 غارما وغارمة حفل الافراج عن الغارمين والغرمات
كتبت.. دينا الحسيني - تصوير حازم عبد الصمد
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أفرج قطاع السجون عن 2376 من النزلاء تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقى العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى، من بينهم 627 غارم وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر، وبعض منظمات المجتمع المدنى .
   
يأتى ذلك الأمر تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم، وتنفيذاً لقراره رقم (391/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
 
وقام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1088) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (661) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية " سجون بلا غارمين " وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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