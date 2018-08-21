شاهد فى دقيقة.. رحلة "الأضحية" من الذبح إلى "الديب فريزر"

كتب محمد محسوب تصميم وليد حسنى

وجه الدكتور أشرف بركات رئيس قسم الأمراض المشتركة بالمركز القومى للبحوث عددا من النصائح للمواطنين عند التعامل مع الأضحية، واكتشاف إذا كانت مصابة بالأمراض، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع لحومها.

ويتناول "اليوم السابع" فى الفيديو التالى كيفية التعامل مع الأضاحى ولحومها بعد ذبحها:

1. -يجب الكشف الجيد على الأبقار والجاموس والإبل قبل شرائها

2. يمكن اكتشاف إصابة الحيوانات من خلال رؤية العين والصدر وأشكال الضلوع والخلفية والأذن وخلف الأذن

3. ينصح شراء الأضحية من مصادر معلومة وفحصها جيدا قبل شرائها

4. من الصحى استخدام سكين مختلف لكل جزء من الأضحية عند تقطيعها

5. ينصح بارتداء "جوانتى" لتجنب نقل الأمراض وخاصة الأحشاء

6. يجب غسل الأضحية كاملة بالماء النقى

7. يجب وضع كل جزء من الحيوان منفردا بعد تقطيعه إلى أجزاء وبالتحديد الأحشاء

8. ينصح بطهى أجزاء الأضحية جيدا بعد درجة الغليان من نصف ساعة إلى ساعتين حسب سن الحيوان

9. ينصح بتقطيع لحم الأضحية إلى قطع صغيرة ووضعها فى أكياس منفردة داخل "الديب فريزر"