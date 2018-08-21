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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:10 ص
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سول: شطرا كوريا يتشاوران حول برنامج لم شمل الأسر المشتتة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:02 ص
سول: شطرا كوريا يتشاوران حول برنامج لم شمل الأسر المشتتة الاسر المشتته فى الكوريتين
سول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها تتشاور مع الشطر الشمالى بصورة نشطة، لوضع حل جذرى لقضية الأسر المشتتة بين الكوريتين؛ الذين ظلوا متفرقين لسنوات طويلة منذ الحرب الكورية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان للوزارة قوله " إن المشاورات مع الشطر الشمالى تتضمن الحديث حول أحوال أفراد العائلات المشتتة والسماح بزيارتهم لمسقط رأسهم وعقد لقاءات بصورة دورية، وذلك من أجل حل قضية الأسر المتفرقة بصورة جذرية. بحسب ما جاء فى تقرير رفعته الوزارة إلى (لجنة الدبلوماسية والوحدة البرلمانية) اليوم.

ووفقا لما ذكرته الوزارة فإن 85% (حوالى 56 ألف شخص) من أفراد العائلات المتفرقة فى الشطر الجنوبي؛ والذين قدموا طلبات للقاء أقاربهم فى الشطر الشمالى مسنون وتتجاوز أعمارهم الـ70 عاما.

وحول لقاء القمة المقرر عقده الشهر المقبل بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه- إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج- أون، صرحت الوزارة بأنها ستعد ذلك كى يكون فرصة لإحلال السلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية، مع تحديد جدول اللقاء فى القريب العاجل وعقد اجتماعات عمل بشأن الحماية الشخصية والبروتوكول وغير ذلك من الأمور اللازمة.

 


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