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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:49 م
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حركة طالبان تقبل دعوة روسيا للمحادثات المقررة سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:12 م
حركة طالبان تقبل دعوة روسيا للمحادثات المقررة سبتمبر المقبل سيرجى لافروف - وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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أعلنت روسيا عن قبول حركة "طالبان" دعوة وُجِّهت إليها لبدء محادثات خلال شهر سبتمبر المقبل. 
 
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم عن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن موسكو دعت "طالبان" إلى محادثات فى 4 سبتمبر المقبل، وأنها تنتظر أن تكون المفاوضات "مثمرة".
 
وأوضح لافروف أن "رد الفعل الأولى كان إيجابى، حيث إنهم يخططون للمشاركة فى الاجتماع، مؤكدا على أن اتصالات بلاده بحركة طالبان تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين الروس فى أفغانستان وتشجيع المتمردين على ترك العداء والمشاركة فى حوار مع الحكومة.
 
وأوضحت الخارجية الروسية أن محادثات الرابع من سبتمبر المقبل من المتوقع أن يحضرها ممثلون عن روسيا، أفغانستان، الصين، باكستان، إيران والهند، وأنها سوف تساعد فى تقدم عملية المصالحة الوطنية فى أفغانستان وتعمل على إيجاد السلام فى البلاد فى أقرب وقت ممكن.
 
وأشارت إلى أن هناك دولا أخرى دعيت للمؤتمر من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

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