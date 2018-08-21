حجاج الجمعيات ينتهون من رمى جمرة العقبة الكبرى و ٢٧ أغسطس عودة أول فوج

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قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات بأن حجاج الجمعيات الأهلية بدأوا منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى فى رمى الجمرات فى أول أيام التشريق بعد الأنتهاء من أداء ركن الحج الأعظم، مشيرا إلى أن أعضاء البعثة متواجدين مع الحجيج ميدانيا حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لمناسك الحج فى سهولة ويسر ووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أجرت اتصالا هاتفيا ببعثة الوزارة الرسمية لحج الجمعيات اليوم للاطمئنان على الحجيج بعد نجاح نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة والتى تمت بيسر وصولا إلى منى حيث تم تسكين الحجيج فى مخيامتهم .

وتتابع غادة والى الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة بعثة الوزارة لتفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة والتى ستتم مع فجر يوم الخميس بالنسبة للحجيج من المتعجلين وصباح الجمعة للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمنى، حيث تعد بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الأهلية من الحجاج المتعجلين، ثم يتم استئناف عمل لجان مطار جدة والمدينة فى بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة، حيث من المقرر بدء الجسر الجوى لرحلات عودة حجيج الجميعات فى 27 من الشهر الجارى على ان تتوالى رحلات العودة لارض الوطن تباعا حتى 10 سبتمبر .

يذكر أن الحالة الصحية للحجيج جيدة ويتم متابعة 6 حالات للغسيل الكلوى تغسل بانتظام مع ارتفاع حالات الوفيات الطبيعية بين حجيج الجمعيات الأهلية إلى 3 حالات وهم الحاج مسعد عبد الحميد من الغربية 70 عاما والحاجة فاطمة عبد الحميد عبيد 66 عاما من الاسكندرية والحاجة سميرة محمد ابراهيم 53 عاما من البحيرة وكلها وفيات طبيعية نتيجة هبوط فى الدورة الدموية .