بعد حجزها للحكم.. 5 أرقام مرتبطة بمحاكمة بديع بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 26 شهرًا على نظر إعادة محاكمة محمد بديع وآخرين بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، اقتربت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى الدعوى بعد حجز القضية، لجلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم، وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة مرتبطة بالقضية وهى..

1 ـ الرقم "13" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى ومن أبرزهم بديع والشاطر والبلتاجى.

2 ـ الرقم "38" ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

3 ـ الرقم "11" ويشير لرقم الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

4 ـ الرقم "6" ويشير لعدد الجلسات التى تم تأجيلها لتعذر حضور مهدى عاكف قبل وفاته.

5 ـ الرقم "14" ويشير لرقم دائرة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، التى أصدرت الحكم الأول على المتهمين.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.