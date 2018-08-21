القبض على 4 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين، بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "امين.م.ح"37 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته 50 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"احمد.م.ع"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 120 جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول والمتهم "على .م.م"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محسن.م.م"44 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 90 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .