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البحرين تقرر إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين باستثناء الطلاب

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:17 م
البحرين تقرر إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين باستثناء الطلاب الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة
كتب كريم كشك
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الثلاثاء، وقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة لتمادى السلطات القطرية غير المسئولة فى التصرفات العدائية ضد البحرين.

وذكرت الداخلية البحرينية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- أنه استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر فى 5 يونيو 2017 وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، نعلن أنه ونتيجة لتمادى السلطات القطرية غير المسئولة فى التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين".

وأضاف البيان "يستثنى من القرار الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات مازالت سارية الصلاحية، مع الإشارة إلى أن الشعب القطرى ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه فى مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسئولة والتى لا تراعى حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي".

 

 


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الطلاب الوافدين

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