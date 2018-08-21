أوقاف الإسكندرية تحقق المركز الثانى في بيع صكوك الأضحية على مستوى الجمهورية

الإسكندرية أسماء على بدر

أكدت مديرية أوقاف الإسكندرية، أنها حققت مديرية المركز الثانى فى بيع صكوك الأضحية وتعدى مبلغ الــ 5 مليون جنيه.

ووجه الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية، الشكر لقيادات الدعوة بالمديرية والادارات الفرعية والأئمة، وكافة العاملين بالمديرية ،على الجهد المبذول خدمة لله وللوطن ومساعدة المحتاجين ،وإبراز دور المؤسسات والتضييق على المتاجرين بالدِّين وأوجاع الناس.

وقال فى بيان ،أنه مازالت متابعة الساحات بخطة محكمة وتنظيم دقيق لإقامة الشعائر ،وإدخال البهجة على أبناء الإسكندرية ، مهيبا بالجميع تجنيب الساحات كل ما هو دعاية سياسية ،وعدم الخروج عن الساحات المدرجة ليجتمع الصف وتتوحد الكلمة.