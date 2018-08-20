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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:35 ص
خالد صلاح
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3 كتل عراقية تعلن الاتفاق على تشكيل نواة الكتلة الأكبر فى البرلمان العراقى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:03 ص
3 كتل عراقية تعلن الاتفاق على تشكيل نواة الكتلة الأكبر فى البرلمان العراقى جلسة البرلمان العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلنت كتل "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" و"الوطنية" فى العراق تشكيل تحالف ليكون نواة للكتلة الأكبر بالبرلمان، تمهيدا لتشكيل الحكومة، وذلك عقب ساعات من تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج إعادة فرز الانتخابات.

وأضافت الكتل ، فى بيان مشترك نقلته قناة " السومرية" اليوم الأحد ، أن التحالف بينها عابر للطائفية، ويرفض المحاصصة بكل أشكالها ، وأشار أعضاء التحالف إلى أنهم عازمون على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء الشعب العراقي.

وأضاف التحالف أنه يسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل على تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.

وجاء فى البيان أن قادة التحالف وهم زعيم التيار الصدرى وكتلة "سائرون" مقتدى الصدر ، وزعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، وزعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، يسعون "إلى تقديم دماء جديدة" من الشعب للمساهمة فى إدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتى هذا التحالف بعد ساعات من تصديق المحكمة على نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 12 مايو، مما يعنى بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.

 


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