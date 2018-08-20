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وزارة الصحة تشكل غرفة عمليات لمتابعة خطط تأمين المحتفلين بالعيد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:09 ص
وزارة الصحة تشكل غرفة عمليات لمتابعة خطط تأمين المحتفلين بالعيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان تشكيل غرفة عمليات لمتابعة خطط تأمين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، على أن يتم تقديم الإغاثة اللازمة للحالات بشكل عاجل.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن غرف الأزمات والعمليات تعمل على مدار الساعة  حتى انتهاء فترة العيد، مشيرة إلى أنه تم مراجعة المخزون الإستراتيجى للأدوية الحيوية بمختلف مديريات الشئون الصحية .

وأضاف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أن هناك فرقا طبية للتدخل السريع فى الحالات الحرجة والعاجلة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.


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الصحة

عيد الاضحى

غرفة العمليات




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