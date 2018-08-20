وزارة الصحة تشكل غرفة عمليات لمتابعة خطط تأمين المحتفلين بالعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان تشكيل غرفة عمليات لمتابعة خطط تأمين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، على أن يتم تقديم الإغاثة اللازمة للحالات بشكل عاجل.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن غرف الأزمات والعمليات تعمل على مدار الساعة حتى انتهاء فترة العيد، مشيرة إلى أنه تم مراجعة المخزون الإستراتيجى للأدوية الحيوية بمختلف مديريات الشئون الصحية .

وأضاف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أن هناك فرقا طبية للتدخل السريع فى الحالات الحرجة والعاجلة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.