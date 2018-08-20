ميركل لاترى ضرورة فى مساعدة تركيا ماليا للخروج من أزمة الليرة (تحديث)

رويترز

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن ألمانيا لا تدرس تقديم دعم مالى لتركيا لمساعدتها على التغلب على أزمة انهيار قيمة العملة.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت، فى مؤتمر صحفى دورى للحكومة "مسألة تقديم مساعدة ألمانية لتركيا ليست على جدول أعمال الحكومة فى الوقت الراهن".

جاء ذلك ردا منه على سؤال بشأن إمكانية تقديم مساعدة مالية ألمانية لتركيا وهو الأمر الذى أثارته أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى مطلع الأسبوع.

كما قال زايبرت إن الأمر يرجع لتركيا فى تقرير ما إذا كانت تريد طلب مساعدة صندوق النقد الدولى. وأضاف أن مسألة المساعدة المالية ليست هى محور المحادثات بين قادة تركيا وألمانيا.

من جهتها قالت أنيجريت كرامب كارينبور الأمينة العامة لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت الحزب المحافظ الذى تتزعمه فى اجتماع بأنها لا ترى حاجة ملحة لتقديم دعما مالى لتركيا لتخفيف أزمة عملتها.

وقالت أمينة الحزب للصحفيين بعد اجتماع مجلس حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى حضرته ميركل "أوضحت مجددا أنها لا ترى حاجة ملحة فى الوقت الراهن لتقديم مساعدة خاصة إلى تركيا".