ملايين الحجاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم

عرفات ـ محمود عبد الراضي

اكتست منطقة عرفات باللون الأبيض بعدما زحف ملايين الحجاج إليها لأداء الركن الأعظم فى الحج بالوقوف على عرفة تأسياً بالنبى صلى الله عليه وسلم.

وفى فضل عرفة، روى الإمام مسلم فى "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، إنه ليدنى، ثم يباهى بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء).

وعند أحمد فى "مسنده" وابن حبان فى "صحيحه"، والحاكم فى "مستدركه" من حديث أبى هريرة مرفوعاً: (إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادى، جاؤوني شعثاً غبراً).

وروى ابن خزيمة وابن حبان والبزار وأبو يعلى والبيهقي عن جابر رضي الله عنه، مرفوعاً أيضاً: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يوماً أكثر عتقاً من النار، من يوم عرفة).