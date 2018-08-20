مشروع قانون جديد أمام البرلمان لرفع دعم المواطن من 50 إلى 200 جنيه

كتب محمود العمرى

كشف النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون جديد لتحويل الدعم العينى إلى نقدى، ويتم رفع الدعم للمواطن من 50 إلى 200 جنيه ، مؤكدا أن الدعم النقدى سينظم مسألة الدعم للمواطنين فى مصر، وسيساعد فى تلبية احتياجاتهم، لأن السلع التموينة لم تحصل لمستحقيها ويتم التلاعب بها من قبل التجار .

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون الذى يتم إعداده فى الوقت الحالى ينقسم لثلاث محاور رئيسية أولها، أن يتم هيكلة كاملة لم يحصلوا على الدعم، ويتم شطب كل من لا يستحق الدعم، وهذا يترتب عليه أن من يتقاضى راتب أقل من 1500 جنيه هو من يستحق الحصول على دعم، أما من أكثر فلا يستحق.

وأما عن المحور الثانى قال "الكومى"، يكون الدعم فى شكل نقدى وليس سلع تموينية، وعمل قاعدة بيانات كاملة لبحث من يستحق الدعم، لافتا إلى أن مشروع القانون سينتهى منه خلال الأيام المقبلة لتقديمه فى دور الانعقاد المقبل.