مسلمو اليابان وإندونيسيا وماليزيا يحتفلون بعيد الأضحى يوم الأربعاء

كتب محمد مصطفى

يحتفل المسلمون فى إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناى وسنغافورة واليابان بأول أيام عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 22 أغسطس، وفقا للجنة رؤية الهلال فى اليابان، على أن تقام صلاة العيد الساعة الثامنة صباحاً فى طوكيو.

وكشف الحساب الرسمى لدولة اليابان على تويتر، أن الجدل حول جواز ذلك من عدمه فى الشريعة الإسلامية ليسوا طرفا فيه، لكن هذا ما أكدته لجنة رؤية الهلال فى اليابان.