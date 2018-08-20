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مسلمو اليابان وإندونيسيا وماليزيا يحتفلون بعيد الأضحى يوم الأربعاء

الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:43 ص
مسلمو اليابان وإندونيسيا وماليزيا يحتفلون بعيد الأضحى يوم الأربعاء مسلمو آسيا
كتب محمد مصطفى
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يحتفل المسلمون فى إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناى وسنغافورة واليابان بأول أيام عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 22 أغسطس، وفقا للجنة رؤية الهلال فى اليابان، على أن تقام صلاة العيد الساعة الثامنة صباحاً فى طوكيو.

وكشف الحساب الرسمى لدولة اليابان على تويتر، أن الجدل حول جواز ذلك من عدمه فى الشريعة الإسلامية ليسوا طرفا فيه، لكن هذا ما أكدته لجنة رؤية الهلال فى اليابان.

 

حساب اليابان بالعربى على تويتر
حساب اليابان بالعربى على تويتر

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة اعداء صحيح الاسلام

يجب علي الازهر الشريف توضيح لهؤلاء حديث الرسول عليه افضل الصلاة و السلام

يجب توضيح لهؤلاء ان رؤية الهلال في اي دولة مشتركة معك في جزء من الليل فتصوم معها و تعيد معها

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