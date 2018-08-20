مسلمو اليابان وإندونيسيا وماليزيا يحتفلون بعيد الأضحى يوم الأربعاء

يحتفل المسلمون فى إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناى وسنغافورة واليابان بأول أيام عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 22 أغسطس، وفقا للجنة رؤية الهلال فى اليابان، على أن تقام صلاة العيد الساعة الثامنة صباحاً فى طوكيو.
وكشف الحساب الرسمى لدولة اليابان على تويتر، أن الجدل حول جواز ذلك من عدمه فى الشريعة الإسلامية ليسوا طرفا فيه، لكن هذا ما أكدته لجنة رؤية الهلال فى اليابان.
حساب اليابان بالعربى على تويتر
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بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة اعداء صحيح الاسلام
يجب علي الازهر الشريف توضيح لهؤلاء حديث الرسول عليه افضل الصلاة و السلام
يجب توضيح لهؤلاء ان رؤية الهلال في اي دولة مشتركة معك في جزء من الليل فتصوم معها و تعيد معها