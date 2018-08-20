video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فتح مطار عسكرى أمام الرحلات الجوية التجارية فى ولاية "كيرالا" الهندية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:25 ص
فتح مطار عسكرى أمام الرحلات الجوية التجارية فى ولاية "كيرالا" الهندية فيضانات الهند
نيودلهى(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مسئولون فى الهند، اليوم الاثنين، فتح مطار عسكرى أمام الرحلات الجوية التجارية فى ولاية "كيرالا" الواقعة جنوب البلاد، وذلك للمساعدة فى سرعة الإغاثة ونقل السكان المتضررين من الفيضانات العارمة التى تجتاح المنطقة منذ أيام.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن وزير الطيران المدنى سوريش برابهو قوله إن أول رحلة هبطت صباح اليوم فى القاعدة الجوية بمدينة "كوتشى" وكانت قادمة من مدينة "بنجالور" بولاية "كارناتاكا" القريبة.

يشار إلى أن ولاية "كيرالا" قد تضررت بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ الثامن من أغسطس الجارى..حيث أسفرت مياه الفيضانات والانهيارات الأرضية حتى الآن عن مقتل أكثر 250 شخصًا وتشريد حوالى 800 ألف آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية تستمر من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر فى الهند، ويتسبب ذلك فى مقتل مئات الأشخاص كل عام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنور قرقاش يثمن دور الإمارات تجاه متضررى فيضانات الهند

الأمطار تهدأ فى ولاية هندية منكوبة بالفيضانات ومخاوف من تفشى الأمراض

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند إلى 357 قتيلا

الهند

فيضانات الهند

ولايه كيرالا

فيضانات تجتاح الهند




لا تفوتك
الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

الحجاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم فى الحج

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

ليوناردو دى كابريو يدعم الحفاظ على 30 موطنًا لإنسان الغاب فى يومه العالمى

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

شمال أفريقيا يدرس إزالة صفة اللاعب الأجنبى فى 5 دول.. تحضير ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. تنظيم دورة ودية بين دول الاتحاد.. القاهرة تحتضن اجتماعا فى نهاية سبتمبر لبحث التوصيات المقترحة

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة فجر غد الاثنين.. أمانة مكة المكرمة تُنهى تهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن تزامنا مع يوم التروية.. وجمعية "الحاج والمعتمر" تجهز كبسولات للنوم للحجاج

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لو بتضايقك.. بالخطوات.. كيف تحظر الأرقام المزعجة على الأيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة