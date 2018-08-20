فتح مطار عسكرى أمام الرحلات الجوية التجارية فى ولاية "كيرالا" الهندية

نيودلهى(أ ش أ)

أعلن مسئولون فى الهند، اليوم الاثنين، فتح مطار عسكرى أمام الرحلات الجوية التجارية فى ولاية "كيرالا" الواقعة جنوب البلاد، وذلك للمساعدة فى سرعة الإغاثة ونقل السكان المتضررين من الفيضانات العارمة التى تجتاح المنطقة منذ أيام.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن وزير الطيران المدنى سوريش برابهو قوله إن أول رحلة هبطت صباح اليوم فى القاعدة الجوية بمدينة "كوتشى" وكانت قادمة من مدينة "بنجالور" بولاية "كارناتاكا" القريبة.

يشار إلى أن ولاية "كيرالا" قد تضررت بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ الثامن من أغسطس الجارى..حيث أسفرت مياه الفيضانات والانهيارات الأرضية حتى الآن عن مقتل أكثر 250 شخصًا وتشريد حوالى 800 ألف آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية تستمر من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر فى الهند، ويتسبب ذلك فى مقتل مئات الأشخاص كل عام.