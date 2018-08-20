video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الدور الثانى للثانوية يؤدون امتحان الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. اليوم

الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:00 ص
طلاب الدور الثانى للثانوية يؤدون امتحان الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. اليوم الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

يختتم اليوم الإثنين 20 أغسطس طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثانى لهم والتى بدأت 11 من نفس الشهر.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مواد الفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا.

وأوضحت الوزارة أنه يؤدى الامتحان فى الشعبة بمادة الفلسفة والمنطق 11388 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى 5376 طالب وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية الرياضيات فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى 3588 طالبًا وطالبة.

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بدأت 11 أغسطس الجارى وتنتهى اليوم الإثنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

امتحانات الثانوية العامة بلا شكاوى.. الطلاب يؤكدون سهولة امتحان الديناميكا.. والتعليم توقف أعمال التصحيح بالكنترول بسبب إجازة عيد الأضحى.. وتعلن التحقيق مع مسئولى التصحيح بعد زيادة طلاب درجات بتظلمات الثانوية

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الدور الثانى

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر

مصر




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة