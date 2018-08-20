طلاب الدور الثانى للثانوية يؤدون امتحان الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. اليوم

كتب محمود طه حسين

يختتم اليوم الإثنين 20 أغسطس طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثانى لهم والتى بدأت 11 من نفس الشهر.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مواد الفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا.

وأوضحت الوزارة أنه يؤدى الامتحان فى الشعبة بمادة الفلسفة والمنطق 11388 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى 5376 طالب وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية الرياضيات فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى 3588 طالبًا وطالبة.

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بدأت 11 أغسطس الجارى وتنتهى اليوم الإثنين.