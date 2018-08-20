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ضبط حارس أمن بحوزته بندقية خرطوش غير مرخصة بالمنوفية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:42 ص
ضبط حارس أمن بحوزته بندقية خرطوش غير مرخصة بالمنوفية بندقية خرطوش - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية من ضبط بندقية خرطوش بحوزة حارس بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتمكن ضباط  إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة قويسنا، بالاشتراك مع ضباط إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوسط الدلتا، من ضبط " ز ش س " حارس خاص بمزرعة ومقيم دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 و 4 طلقات حية من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

 
 
 

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