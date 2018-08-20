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صور.. محافظة الأقصر تستكمل مكافحة "النمل الأبيض" بعد تعليمات رئيس الوزراء

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:09 م
صور.. محافظة الأقصر تستكمل مكافحة "النمل الأبيض" بعد تعليمات رئيس الوزراء حملات القضاء على النمل الابيض بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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استكملت محافظة الأقصر من حملاتها لمكافحة ظهور وهجوم "النمل الأبيض" على منازل القرى فى 4 مدن بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الأزمة، بالتمشيط والفحص فى البؤر المصابة بحشرة النمل الأبيض، للقضاء عليها أولاً بأول ، بناء على تعليمات مشددة من محافظ الأقصر محمد بدر، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية للمعاونة فى أعمال المكافحة والتمشيط "الزراعة – البيئة- الصحة – الوحدات المحلية" بهدف القضاء على حشرة النمل الأبيض.

وكشف محمد بدر محافظ الأقصر، عن استمرار الحملات المكثفة بهدف مكافحة وعلاج حشرة النمل الأبيض بمنازل وقرى المحافظة، وأسفرت عن علاج ورش الحشرة بالمبيد فى 215 منزلاً وذلك خلال 48 ساعة مضت، مؤكداً استمرار فرق العمل حتى يتم علاج كافة الحالات التى يتم الابلاغ عنها، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشكلة أولاً بأول والتوصية باتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع الأضرار الناجمة.

وأكد محافظ الأقصر فى تصريحاته، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة فى حالة انعقاد مستمر وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات من المواطنين فى مختلف قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر، وذلك بغرض التدخل الفورى لحل أزمات ظهور النمل الأبيض فى منازلهم.

وطالب محافظ الأقصر محمد بدر، كافة المواطنين بالمحافظة بسرعة إبلاغ غرف العمليات حال ظهور حشرة النمل الأبيض بالمنازل، للقيام بالتدخل الفورى من المحافظة ومديرية الزراعة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء حصر لحالات المنازل المصابة بالتنسيق مع الشئون الإجتماعية لإيجاد الحلول المناسبة.

وفى السياق ذاته، أعلن خالد عبد الراضى مدير مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، أن حملات مكافحة حشرة النمل الأبيض فى العديد من المنازل بالبؤر المصابة فى مراكز القرنة والطود وإسنا وأرمنت، موضحاً أن حملات أمس الأحد أسفرت عن علاج النمل الأبيض فى 123 منزلاً.

وأضاف خالد عبد الراضى لـ"اليوم السابع"، أن حملات مكافحة حشرة النمل الأبيض فى منازل وقرى المحافظة تجرى على قدم وساق، حيث كثفت مديرية الزراعة حملاتها لإجراء عمليات المكافحة فور تلقى البلاغات أو فور اكتشاف لجان التمشيط لحالات الاصابة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الأزمة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه تم اجراء حملة المكافحة فى 26 منزل فى حاجر المحاميد قبلى بمركز أرمنت، و14 منزل فى حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط بمركز أرمنت، و20 منزل فى نجع العرب بحاجر المساوية التابعة لمركز إسنا، و10 منازل بقرية الكلابية بمركز إسنا، و37 منازل بقرية الحميدات بمركز إسنا، و10 منازل بقرية منشية النوبة بمركز الطود، و6 منازل بحاجر الأقالتة التابع لمركز القرنة

وأكد المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أنه جارى استمرار عمليات المكافحة والتمشيط والفحص فى البؤر المصابة بحشرة النمل الأبيض، مناشداً الأهالى بسرعة الإبلاغ فوراً ل ظهور النمل الأبيض بمنازلهم.

وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشكلة انتشار حشرة "النمل الأبيض" بمنازل وقرى الأقصر ، حيث وجه رئيس الوزراء بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمواجهتها.

ووجه رئيس الوزراء وزير الزراعة ومحافظ الأقصر، بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمجابهتها، مشدداً على أهمية الإجراءات الوقائية فى منع الأضرار، لاسيما فى الظواهر التى تتكرر بصورة منتظمة، ومؤكداً: الحكومة تتطلع بعين الاهتمام لكل مشكلة تواجه المواطنين من أبناء هذا الوطن فى كل المحافظات.

محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من "النمل الأبيض"
محافظ الأقصر يعلن رش وعلاج 215 منزلاً من "النمل الأبيض"

 

جانب من علاج المنازل المصابة بالنمل الابيض
جانب من علاج المنازل المصابة بالنمل الابيض

 

محافظ الاقصر تكافح انتشار النمل الابيض بمنازل القرى والحواجر
محافظ الاقصر تكافح انتشار النمل الابيض بمنازل القرى والحواجر

 

المحافظ يؤكد استمرار الحملات للقضاء على النمل الابيض
المحافظ يؤكد استمرار الحملات للقضاء على النمل الابيض

 

زراعة الأقصر تعلن عن علاج النمل الأبيض فى 123 منزل بقرى المحافظة
زراعة الأقصر تعلن عن علاج النمل الأبيض فى 123 منزل بقرى المحافظة

 

جانب من مكافحة النمل الابيض بقرى الاقصر
جانب من مكافحة النمل الابيض بقرى الاقصر

 

حملات القضاء على النمل الابيض بالاقصر
حملات القضاء على النمل الابيض بالاقصر

 

 

 

 

 

 


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