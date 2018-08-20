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الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:08 م
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صور.. رئيس مدينة أرمنت يستقبل وفد من الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:02 م
صور.. رئيس مدينة أرمنت يستقبل وفد من الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحى رئيس مدينة أرمنت يستقبل وفد من الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحي
الأقصر – أحمد مرعى
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استقبل العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، اليوم الإثنين، وفد من الكنيسة الكاثوليكية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت لتقديم التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك، ضم الوفد كل من الأب إبرام يوسف راعى كنيسة القديس فرنسيس وكنيسة العذراء مريم بالرزيقات بحرى، وإبراهيم يوسف جاد الله، وحزقيال مهنى إسحاق، وحبيب وهيب مهنى.
 
وأشاد الوفد خلال الزيارة بالمشروعات القومية التى تنفذ الآن بمركز أرمنت، ونجاحات مشروع الصرف الصحى بالقرى وما يتبعه من توصيل الغاز الطبيعى، والتوسعات بمحطة مياه الشرب، وإنشاء لوحة التوزيع بالديمقراط والتى ستساعد على استقرار التيار الكهربى بمركز ومدينة أرمنت بالكامل، وحضر اللقاء الدكتور ياسر الصاوى نائب رئيس المركز، ويوسف أبو الحاج رئيس قرية الرزيقات.
 
رئيس مدينة أرمنت يستقبل وفد من الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحي
رئيس مدينة أرمنت يستقبل وفد من الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحي

صورة تذكارية لرئيس المدينة مع الوفد خلال التهاني بالعيد
صورة تذكارية لرئيس المدينة مع الوفد خلال التهاني بالعيد

وفد الكنيسة يشيدون بالمشروعات الجديدة بارمنت
وفد الكنيسة يشيدون بالمشروعات الجديدة بأرمنت
 

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