شاهد.. مدير عام حديقة الحيوان: مستعدون لاستقبال الزائرين خلال العيد

كتب عمرو دويدار

تحدث الدكتور رشاد رحيم مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة عن الاستعدادات لاستقبال الزوار فى العيد حيث تم تزويدها بكاميرات المراقبة وأجهزة كشف المعادن على البوابات وكلاب بوليسية لتأمين المواطنين داخل الحديقة، مع التنسيق مع أجهزة الشرطة لإرسال فرق من ضمنهم الشرطة نسائية، وأكد أيضا على وجود سياراتين إطفاء، وفريق كشافة للبحث عن الأطفال التائهين .

وأكد الدكتور رشاد رحيم فى حوار خاص ببرنامج رأى عام على فضائية "ten" بان كل الحيوانات مجهزة لاستقبال الزائرين معلقا (حتى لو المناخ غير مناسب يجب إخراج جميع الحيوانات)، مضيفا بأن الحديقة يجب أن تكون مغطاة تماما بالحزام الأخضر، وحوالى 360 مكانا لجلوس الزائرين.

وأشار الدكتور رشاد رحيم بأن الحديقة كانت مهملة لفترة طويلة دون صيانة أو تطوير وبدأ العمل على تطويرها منذ عام .