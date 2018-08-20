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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:41 ص
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"رى أسوان" تنفذ أعمال التطهيرات ونظافة الشوارع بالمنشأة السكنية بالخزان شرق

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:00 ص
"رى أسوان" تنفذ أعمال التطهيرات ونظافة الشوارع بالمنشأة السكنية بالخزان شرق اعمال التطهير والنظافة
أسوان - صلاح المسن
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نفذت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أعمال تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنية بمنطقة الخزان بمدينة أسوان.

وأكدت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان على المتابعة الميدانية من المهندس محمد عبد الرؤف مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، لأعمال التطهيرات ورفع الحشائش والأعشاب وتسوية ونظافة الشوارع الرئيسية بالمنشأة السكنية بالخزان شرق، وذلك تحت إشراف مشرف المنشأة السكنية وباستخدام معدات الإدارة العامة للموارد المائية والرى.

 

تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (2)
تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (2)

 

تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (3)
تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (3)

 

تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (5)
تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (5)

 

تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (7)
تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (7)

 

تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (8)
تطهيرات ورفع الحشائش بالمنشأة السكنيه بمنطقة الخزان (8)

 

 

 


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