تعرف على تهانى الرؤساء والملوك بمناسبة عيد الأضحى

كتب- هاشم الفخرانى

هنأ رؤساء و رؤساء وزراء وملوك مجموعة من الدول العربية شعوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تهنئته للشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الأضحى :" نشكر الله على تلك الايام المباركة و ندعوه ان ننعم جميعنا بالامان والخير والبركة، كل عام والجميع بألف خير".



السيسى

وقال الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى :"تقبل الله طاعاتنا، وحفظ وطننا، ورحم شهداءنا الأبرار. كل عام والأردن أكثر عزة ومنعة، والأردنيون أكثر تلاحما وتآخيا. أضحى مبارك".



الملك عبد الله

كما هنأت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله بن الحسين العاهل الأردنى الشعب الأردنى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفى لافتة إنسانية منها حرصت الملكة رانيا على وضع صورة بها اسماء شهداء هجوم السلط الإرهابى الذى استهدف قوات الأمن والجيش الأردنى بداية الشهر الجارى على شكل نجوم تتلاء فى السماء.



الملكة رانيا

يذكر أن شهداء هجوم السلط هم على قوقزة ومعاذ الحويطات ومحمد الهياجنة وأحمد الزعبى ومحمد العزام .

كما هنأ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشعب الإماراتى والقوات المسلحةالإماراتية قائلا ": نهنىء بواسل قواتنا المسلحة أبناء الإمارات الأوفياء في ميادين الحق والواجب والإنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم وينصرهم وأن يرحم شهداءنا الأبرار الذين قدموا أروع الصور المشرفة في التضحية وحب الوطن.



محمد بن زايد

وهنأ سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى الشعب اللبنانى قائلا :" أطيب التمنيات للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة عيد الاضحى المبارك. أعاده الله على بلدنا بالخير والاستقرار والامان .