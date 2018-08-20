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تعرف على الاستعدادات النهائية لشرطة المرافق لضبط الشوارع خلال عيد الأضحى المبارك

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:58 م
تعرف على الاستعدادات النهائية لشرطة المرافق لضبط الشوارع خلال عيد الأضحى المبارك محافظ الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أنه تم الانتهاء من وضع خطة لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين المحافظة خلال عيد الاضحى المبارك.

وأضاف المقدم أشرف أبو الفتوح، فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق مع مجالس المدن لتأمين ساحات المساجد التى ستقام بها صلاة العيد مع عدم السماح بإقامة ساحات زوار والالتزام بساحات الصلاة المقررة، كما سيتم تكثيف حملات المتابعة والتفتيش على الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة الاقصر والمتمثلة فى شوارع سوق شرق السكة الحديد، ومدرسة الصنايع ويوسف حسن والمرور ونجع الخطبة وموقف سيارات ارمنت حتى كوبرى ابو الجود ذهاباً واياباً.

وأشار أبو الفتوح، إلى وجود تمركز بسوق شرق السكة الحديد وساحة ميدان ابو الحجاج لرفع جميع الاشغالات والباعة الجائلين وضبط المخالفين، كما سيتم تخصيص حملة للمرور على شوارع خالد بن الوليد وكورنيش النيل حتى ميدان الملك عبد الله ومعبد الكرنك.

وأوضح مدير إدارة شرطة المرافق، أنه تم التنسيق مع مراكز الشرطة بمدن اسنا وأرمنت والقرنة والزينية والطود والبياضية، وذلك لتكثيف حملات المتابعة والتفتيش وفقا لكثافات كل منطقة لضمان رفع كافة الاشغالات والباعة الجائلين وضبط المخالفين، لتحقيق اعلى درجات الانضباط بالشوارع والميادين واماكن التجمعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة كافة طوال ايام عيد الأضحى المبارك.


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