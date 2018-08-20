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الوقاية خير من العلاج.. الدفاع المدنى السعودى يستخدم تقنية متطورة ضد الحرائق

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:50 ص
الوقاية خير من العلاج.. الدفاع المدنى السعودى يستخدم تقنية متطورة ضد الحرائق الدفاع المدنى السعودى
كتب محمد رضا
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من كبسولة الإسكان الفندقية إلى مراوح التبريد المحمولة مرورًا بمناديل الترطيب المدمجة، تواصل جمعية هدية الحاج والمعتمر، الاستفادة من الخبرات العالمية والتقنية الحديثة لتوظيفها خدمة لضيوف الرحمن، فى إطار رسالتها لرعاية الحجاج والاعتناء بهم فى كل تحركاتهم وسكناتهم.

وبحسب ما نشره مركز التواصل الحكومى السعودى، فإنه خلال موسم الحج الجارى، أطلقت الجمعية كرتها الصغيرة لإطفاء الحرائق، التى تعمل بأسلوب الخنق النارى، أى سحب الأوكسجين الذى يغذيها ويساعدها على الاشتعال، وهى مناسبة للحرائق التى تندلع فى مساحات محدودة، وتتميز بسهولة الاستخدام والأمان.

والكرة مصنوعة من الفلين المقوى، ومعبّأة بالبودرة الكيميائية الجافة أول فوسفات الأمونيوم، وهى تلائم جميع أنواع الحرائق من الفئات (A) مثل حرائق المواد الصلبة مثل الورق والخشب والمفروشات والأثاث إلخ، (B) مثل حرائق المواد السائلة والغازية مثل الدهانات والمواد البترولية والوقود والغازات، (C) مثل حرائق الكهرباء مثل الأجهزة الكهربائية ولوحات التوزيع والوصلات والمواتير، (D) مثل حرائق المعادن الخفيفة القابلة للاشتعال مثل الماغنسيوم والصوديوم.

وتعمل الكرة فى غضون 3 – 5 ثوانٍ عند ملامستها اللهب لتنفجر مخلفة تفريغا للهواء عن منطقة الاشتعال، حيث تتناثر ذرات البودرة الكيميائية الجافة على شكل سحابة بيضاء على الحريق لإخماده، على مسافة 4 أمتار، وينشأ عن ذلك عزل سطح المادة المشتعلة عن الأكسجين ومن ثم يخمد الحريق، وتحتوى الكرة على إنذار لتنبيه الموجودين، وهو صوت الانفجار عن انبعاث البودرة الجافة، وتقدر شدة الصوت بـ138 ديسيبل، كما أن القوة الدافعة إلى الخارج لا تضر الإنسان ولا البيئة، إلى جانب خفة وزنها الذى يبلغ أقل من 1.5 كيلو جرام، ويستطيع كبار السن والنساء والأطفال حملها بكل سهولة.

وكانت الجمعية قدمت 250 كرة مجانًا خلال مشاركتها فى الحملة التوعوية التى أطلقتها، فى بداية أغسطس الجاري، الإدارة العامة للدفاع المدنى فى العاصمة المقدسة بعنوان (الوقاية هى الغاية) ودشنها مدير الإدارة بالمنطقة قائد قوات الحج بالدفاع المدنى اللواء سالم المطرفي، فى مكة مول.

 


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