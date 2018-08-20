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الخارجية اللبنانية: لا نرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضينا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:42 ص
الخارجية اللبنانية: لا نرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضينا وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل
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قال وزير خارجية لبنان جبران باسيل، إنه يشجع الشركات الروسية على المشاركة فى مناقصة جديدة لتطوير مكامن النفط والغاز فى الجرف اللبنانى

 

وأضاف عد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن نجاح الشركات الروسية فى المناقصة من شأنه أن يعزز ذلك الاستقرار فى المنطقة

 

وقال  وزير الخارجية اللبنانى أن بلاده قد تصبح منصة لإحياء الاقتصاد السورى، وبيروت ستنسق الجهود مع موسكو.

 

وأضاف أن لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه، وأن هناك استقرار وسلام فى أجزاء من سوريا.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش بتاع فيينا الزملكاوى

ونحن ايضا لا نرى سببا فى بقاء لاجيىء سوريا على ارض مصر..لان بقاؤهم لاسباب اقتساديه معفيه ضريبيا

😎..اسعار الشقق ارتفعت اينما وجدوا

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