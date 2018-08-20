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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:55 م
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الجيش اليمنى يستعيد منطقة استراتيجية بالبيضاء ويقترب من مخازن أسلحة للحوثيين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:21 م
الجيش اليمنى يستعيد منطقة استراتيجية بالبيضاء ويقترب من مخازن أسلحة للحوثيين الجيش اليمنى - أرشيفية
/أ ش أ/
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استعاد الجيش الوطنى اليمني، بإسناد من قوات التحالف العربي، أهم المرتفعات ‏الجبلية المهمة فى سلسلة جبال البياض الاستراتيجية بجبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء، كما اقتربت القوات من مخازن أسلحة مهمة لميليشيا الحوثى ومنطقة لإطلاق الصواريخ الباليستية ‏باتجاه مدينة مأرب.‏

وقال مساعد قائد محور (بيحان) المقدم عبد الوهاب بحيبح - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين - إن" قوات الجيش استعادت أهم المرتفعات ‏الجبلية فى سلسلة جبال البياض الاستراتيجية، بعد معارك مع الميليشيا الانقلابية، مشيرا إلى أن الجيش سيطر على مساحات واسعة فى جبهة الملاجم تقدر بنحو 18 كيلو مترا وأحكم ‏سيطرته على مفرق ظهر البياض الاستراتيجي.‏

وأوضح قائد محور (بيحان) أن الجيش استعاد آليات وعربات قتالية كانت ‏بحوزة الانقلابيين.‏

من جانبه، قال قائد العمليات العسكرية فى جبهة (الملاجم) العقيد أحمد بحيبح أن قوات الجيش الوطنى ‏فى محور (بيحان)، والمقاومة الشعبية أصبحت على مشارف مناطق استراتيجية تتخذ منها ‏الميليشيا الانقلابية مناطق تخزين للأسلحة، حيث عملت طيلة السنوات الماضية ‏على الاحتفاظ بترسانة عسكرية كبيرة ‏من الأسلحة الباليستية فيها.‏

وأضاف أن الميليشيا الانقلابية تمتلك مخازن أسلحة استراتيجية فى منطقة ما بعد ظهر البياض، ‏وتبعد عن مواقع الجيش من 3 إلى 4 كيلومترات، لافتا إلى أن الميليشيا كانت تطلق من هذه المنطقة صواريخ زلزال وصواريخ بعيدة ‏المدى، مبينا أن منصات الإطلاق لا زالت متواجدة فيها. ‏

وكانت قوات الجيش الوطنى اليمنى قد أطلقت - السبت الماضى - عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير ما ‏تبقى من مديرية الملاجم بالبيضاء.

 

 


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