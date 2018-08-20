استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة

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استشهد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، بعد إطلاق النار عليه قرب السياج الحدودى شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين، أن الشاب الذى استشهد برصاص قوات الاحتلال يدعى هانى محمد عودة المجدلاوى من سكان منطقة "الفالوجا" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن التعرف على هوية الشهيد المجدلاوى تم بعد نشر صورته من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الاثنين، أن جنود الجيش أطلقوا النار على شاب فلسطيني شمال قطاع غزة بزعم إطلاق النار عليهم بعد اجتياز السياج الفاصل.