إيقاف 10 وحدات نهرية والتفتيش على 65 مركبة نيلية بحملة بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

نفذت الوحدة المحلية بالقناطر الخيرية، حملة مكبرة استهدفت المعديات والمراسى ومراكب النيل الموجودة بالقناطر الخيرية، للتفتيش عليها ومدى التزامها بقواعد الأمان والسلامة، استعدادًا لعيد الأضحى بالتنسيق مع إدارة البيئة والمسطحات بالقناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن إيقاف عدد عشرة مراكب نهرية والتفتيش على ٦٥ مركبة نهرية وتبين التزمها وسريان تراخيصها وصلحيتها للعمل على نهر النيل.

وأشار رجب عبد الرازق النقيدى، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، أنه تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية، وتشكيل لجنة للقيام بحملة تفتيش على المعديات والوحدات النهرية بقطاع مركز المدينة، للتأكد من التزامها بقواعد الأمان والسلامة حفاظاً على حياة المواطنين.

وأضاف "النقيدى" أنه المراسي النيلية الموجودة معظمها مرخصة، وذلك حرصا على سلامة وحياة المواطنين.