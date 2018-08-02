موجز 6.. وزير الطيران: الرئيس كلف ببناء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزير الطيران تكليف الرئيس السيسي للحكومة بإنشاء مطار أكبر من مطار القاهرة بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى شركة فى جنيف بموجب حكم من المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية بمنح أوراق تمثال ابن الملك خوفو للحكومة المصرية.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة السادسة مساء..

سويسرا تلزم شركة فى جنيف بمنح أوراق تمثال ابن الملك خوفو للحكومة المصرية

أيدت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية فى حكم لها قرار النيابة العامة فى جنيف بإلزام إحدى الشركات فى جنيف بمنح أوراق تمثال الفرعون المصرى جدف رع وهو ابن الملك خوفو بانى الهرم الأكبر إلى الجهات الرسمية المصرية.

وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

أعلن الفريق يونس المصرى اليوم، الخميس، أنه تم الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مطار جديد بالعاصمة الإدارية، يكون أكبر من مطار القاهرة الدولى، وبه كل الامكانيات المتاحة لراحة الركاب .

صحف إيطالية: الإفراج عن محمد محسوب بعد ساعات من احتجازه على ذمة اتهامات عدة

قالت صحيفة "تى بى آى" الإيطالية الإلكترونية إنه تم الإفراج عن محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية فى عهد الإخوان، الذى تم توقيفه فى مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، على خلفية صدور أحكام جنائية ضده.

الفريق يونس المصرى: 4 مليارات جنيه زيادة بموارد الطيران خلال 39 يوما

قال الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى إن موارد الوزارة زادت 4 مليار جنيه فى أقل من شهر ونصف فقط.

الفاتيكان يعلن إلغاء عقوبة الإعدام فى العقيدة الكاثوليكية

أعلن الفاتيكان اليوم الخميس، أن البابا فرانسيس وجه خطابا للأساقفة بشأن إدخال تغيير على التعاليم الكنسية الخاصة بالعقيدة الكاثوليكية فيما يخص عقوبة الإعدام، ليصبح الإعدام "مرفوضا" فى الكاثوليكية.

رئيس جمعية المراسلين الأجانب: مصر بها أكبر عدد من المراسلين بالمنطقة

قال فولكهارد فيندفور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب بمصر، إن الجمعية لا يوجد لها موقف سياسى من أى حزب وليس لنا رأى خاص، مضيفا: "عمرى ما قلت لاحد من المراسلين لماذا كتبت هذا التقرير وأعتقد أنه ليس من حقى مناقشة أحد فيما يكتبه".

كوكب المشترى يزين ليالى أغسطس ويظهر براقا فى سماء الوطن العربى

يظهر بسماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الخميس، وبداية الليل وطوال هذا الشهر كوكب المشترى كنقطة ضوئية بيضاء ساطعا براقا فى قبة السماء، ويمكن ملاحظة أن الكوكب يقترب يوما بعد يوم نحو الأفق الغربى عند غروب الشمس.

وزيرة دفاع إيطاليا: مصر شريك لا غنى عنه في منطقة البحر الأبيض المتوسط

أكدت إليزابيتا ترينتا وزيرة الدفاع الإيطالية خلال لقائها بالسفير هشام بدر سفير مصر فى روما أن مصر شريكاً لا غنى عنه في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، لتحقيق السلام والاستقرار وتحرير المنطقة من الإرهاب.

وزير الرى: استثمارات وزارة الرى هذا العام 240 مليار جنيه

استقبل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى إطار زيارة وزير الرى لمحافظتى الدقهلية وبورسعيد.

حماس: حريصون على وحدة الفلسطينيين وإنجاح جهود مصر فى تحقيق المصالحة

كشف المتحدث باسم حركة حماس، فوزى برهوم، أن وفداً قيادياً من الحركة فى الخارج والضفة الغربية سيصل إلى قطاع غزة اليوم الخميس.

تقارير إعلامية: محمد محسوب متزوج من إيطالية ويحمل جنسية زوجته

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان محمد محسوب يحمل الجنسية الإيطالية لأنه متزوج من سيدة إيطالية، موضحة أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض عليه صباح أمس الأربعاء بعد دخوله البلاد.

شقيق ضحية سرقة القرنية بقصر العينى: "رئيس النيابة قاللى دم اخوك فى رقبتنا"

قال أحمد عبدالتواب، شقيق ضحية سرقة القرنية بقصر العينى، أن رئيس نيابة مصر القديمة، قال له "لو ليك حق هتخده، ودم أخوك فى رقبتنا".

الحكومة تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بمؤتمر الشباب

قالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب وتوصيات المؤتمر، ورفع تقرير دورى لرئيس الوزراء بما يتم تنفيذه ومتابعته.

الإذاعة الوطنية الأمريكية تبرز العمل المستمر فى العاصمة الإدارية الجديدة

اهتمت الإذاعة الوطنية الأمريكية "NPR" بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر، وقالت إن القاهرة، عاصمة مصر مكان قديم لكنه يعانى من مشكلات معاصرة مثل التكدس السكانى والزحام المرورى، ويمكن أن تضاعف سكانها خلال الأربعين عاما المقبلة، ولذلك قررت مصر بناء عاصمة جديدة على مسافة 30 ميل منها.

"التعليم العالى": 38 ألف طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الذين تقدموا بطلبات تحويلات تقليل الاغتراب بلغ حتى الآن 38 ألف طالب وطالبة منذ أن فتح موقع التنسيق الإلكترونى الباب لهم.

وفد من الكهرباء يزور خط الربط مع السودان فى توشكى تمهيداً لبدء التنفيذ

زار وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة L & T الهندية المنفذة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان، خط الربط من محطة محولات توشكى (2) حتى ميناء أرقين البرى، إنطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى، خاصة الربط مع جمهورية السودان الشقيق، لتنفيذ خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف.

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 2782 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، وفقا للنشرة القومية للتشغيل.

الرئيس يكرم أوائل "الصف المتطوعين" ويمنحهم نوط الواجب العسكرى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على منح أوائل خريجى الدفعة 156 ضباط الصف المتطوعين، نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة تقديرًا لأدائهم وواجباتهم.

الزمالك يقترح اقتصار حضور مبارياته على طلاب الجمعية العمومية

شهدت الساعات الأخيرة ظهور اقتراح جديد داخل نادى الزمالك فيما يخص ملف حضور الجماهير مباريات الدورى الممتاز بعد قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور طلاب الجامعات لمباريات الدورى .

اتحاد الكرة: 13 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد أجيرى

كشف مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة عن الشرط الجزائى فى عقد خافيير أجيرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.

أون سبورت تقدم تغطية استثنائية لقمة الأهلى و الإسماعيلى

تقدم قناة أون سبورت تغطية استثنائية لقمة الأسبوع الأول من الدوري بين الأهلي والإسماعيلي، المقرر إقامتها مساء اليوم، حيث بدأ التغطية في العاشرة صباحا بعرض ملخصات لأبرز المواجهات التي جمعت الفريقين خلال السنوات الأخيرة، وأعدت القناة العديد من المفاجآت على مدار 12 ساعة بما يتناسب مع قيمة المباراة على المستويين الجماهيري والفني.

محمد صلاح يظهر فى تدريبات ليفربول استعدادا للموسم الجديد .. "صور"

شارك النجم المصري محمد صلاح فى تدريبات ليفربول الإنجليزي اليوم، الخميس، على هامش معسكر الاعداد المقام حالياً في فرنسا استعداداً لبدء منافسات الموسم الجديد.

صافرة بولندية تدير مباراة الريال واتلتيكو فى كأس السوبر الاوروبى

أعلن الإتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اليوم، الخميس، تعيين الحكم البولندى سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة الديربى التى تجمع بين ناديا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، والمقرر لها يوم 15 أغسطس الجارى، على ملعب "لى كوك آرينا" فى بطولة كأس السوبر الأوروبى.

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

شهد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزيرة شئون مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة، توديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1439هـ /2018م من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، مع لفيف من قيادات وزرات الطيران المدني والداخلية والتضامن الإجتماعي والأوقاف والجمارك والحجر الصحي .

أمريكا تواصل إطلاق رصاصات الحرب التجارية.. ترامب يعتزم فرض رسوم إضافية بقيمة 200 مليار دولار.. الأزمات تتصاعد بين واشنطن وبكين.. الرئيس الأمريكى: سننهى الممارسات الصينية غير النزية.. والتنين الصينى يحذر

رغم الاعتراضات العالمية الواسعة والتى وصلت إلى حد إطلاق التهديدات بإتخاذ مواقف أشد عدائية، يواصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إصراره على تصعيد الحرب التجارية الذى بدأها منفردا ضد منافسه الاقتصادى الواعد "الصين"، يوليو الماضى، بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية إلى بلاده بقيمة 34 مليار دولار، وهو الموقف الذى ردت عليه الصين بالمثل، وكان بداية لإطلاق رصاص الحرب التجارية بين أمريكا والتنين الصينى، ولم يحذر ترامب من المواجهة بين البلدين، بل استمر فى تصعيد الأزمات وإطلاق رصاصات الحرب، حيث أعلن الرئيس الأمريكى، أمس الأربعاء، عزمه فرض المزيد من الرسوم على البضائع الصينية بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار.

بالأرقام.. مؤشرات الاقتصاد المصرى تواصل الصعود لتنفيذ استراتيجية 2030.. قطاع "الغاز" ينمو 19.2 %.. و"التشيد والبناء" والصناعات التحويلية يقودان قاطرة التنمية.. ووزارة التخطيط: نمو الناتج المحلى ارتفع لـ5.3%

صعود لافت للمؤشرات، واستقرار يتسلل لكافة قطاعات الاقتصاد المصرى، هذا ما كشفه تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حيث تبين إن البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادى تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 4.3% عام 2016-2017، إلى 5.3% عام 2017-2018، وهى معدلات مرتفعة غير مسبوقة لفترات ممتدة لعشر سنوات وتحديدًا منذ العام المالى 2007-2008، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى أنذاك 7.2%، فيما بلغ معدل النمو السنوى 4.6% خلال السنوات الأربع الماضية ( 2014-2015-2016-2017).

صور.. فى اليوم الثانى لتلقى طلبات تسجيل المواليد بمكاتب تموين المحافظات.. إقبال على المكاتب للحصول على دعم الأبناء من 2006 لـ2015.. وتداخل المواعيد والبحوث الاجتماعية وتعطل "السيستم" أبرز المشكلات

واصلت مكاتب ومقرات التموين بمحافظات مصر، أعمالها لليوم الثانى على التوالى فى تسجيل المواليد بمنظومة التموين، والتى تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، ويبلغ عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على النظام 3 مواليد، على أن يكونوا مواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015، وذلك وسط تسهيلات كبيرة من قبل مكاتب ومقرات التموين التى تم تخصيصها لخدمة الأهالى لتسجيل مواليدهم فى سهولة ويسر.