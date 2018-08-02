قطاع الأمن الاقتصادى يشن حملات أمنية موسعة ويضبط 15قضية مصنفات سمعية

محمود عبد الراضى -دينا الحسينى

شنت الأجهزة الأمنية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15 قضية سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل ، وكذا 990 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية، عن ضبط 948 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف، ألعاب نارية

وقامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتوجيه حملات موسعة فى مجال مكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائى وضبط مرتكبيها .

وأسفرت جهودها عن ضبط 7751 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة .

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل عن ضبط 383قضية متنوعة.

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 3 قضايا متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكريةمن ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال إنتهاك حقوق الملكية الفكرية وضبط 15قضية مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات.