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غدا.. انقطاع المياه عن ميدان الجيزة والدقى والعجوزة وبين السرايات لـ6 ساعات

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:00 ص
غدا.. انقطاع المياه عن ميدان الجيزة والدقى والعجوزة وبين السرايات لـ6 ساعات انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن إيقاف محطة مياه الجيزة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، ميدان الجيزة، حى الدقى، حى العجوزة، شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة"، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر من مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى، لمدة 6 ساعات، نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد، واستكمال تحويل خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنه سيتم تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.


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