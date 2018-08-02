video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. انطلاق فعاليات ملتقى السعادة بشرم الشيخ بمشاركة عربية

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:28 م
صور.. انطلاق فعاليات ملتقى السعادة بشرم الشيخ بمشاركة عربية جانب من المؤتمر
إيمان حنا
إضافة تعليق

انطلقت اليوم، فعاليات ملتقى السعادة والإيجابية، الذى تنظمه مؤسسة المنجزين العرب بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود من عدد من الدول العربية، و حضور عدد كبير من الشباب المصرى بمختلف المحافظات .

 

1637a36b-ddcb-4723-bf54-6137c64cbc0c
 

 

 

6422d5a2-8697-4523-8eb6-2d68ca275ef3
 

بدأت الفعاليات بمحاضرة للكاتبة الإماراتية عائشة البيرق بعنوان " زايد الإنسان " رصدت فيها مسيرة الشيخ زايد طيب الله ثراه، وإنجازاته ومواقفه الإنسانية فى الإمارات والعالم العربى.

WhatsApp Image 2018-08-02 at 11.21.19 AM
 

من جانبه أكد سامح لطفى رئيس مؤسسة المنجزين العرب، خلال كلمته أمام المؤتمر، أن ملتقى السعادة يهدف إلى نقل التجربة الإماراتية فى السعادة إلى الشباب المصرى و العربى مشيرا إلى حضور عدد من المتخصصين فى مجال التنمية البشرية والطاقة الإيجابية وممارسات السعادة، موضحا أن برنامج السعادة سيعاد تنفيذه قبل نهاية العام بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

fed62e78-334f-4e30-9da6-6c74c025a98c

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السعادة الإمارتية بعد لقائها السيسى: نتطلع لمشاريعنا المستقبلية المشتركة

وزيرة السعادة بالإمارات: سعادة المواطنين يجب أن تكون مهمة الحكومات الأولى

"المشاط" تبحث مع وزيرة السعادة الإماراتية إطلاق تجربة المقصد السياحى السعيد

مؤتمر السعادة

شرم الشيخ

المنجزين العرب

انطلاق مؤتمر السعادة

وفود عربية بشرم الشيخ




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة