صور.. انطلاق فعاليات ملتقى السعادة بشرم الشيخ بمشاركة عربية

إيمان حنا

انطلقت اليوم، فعاليات ملتقى السعادة والإيجابية، الذى تنظمه مؤسسة المنجزين العرب بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود من عدد من الدول العربية، و حضور عدد كبير من الشباب المصرى بمختلف المحافظات .









بدأت الفعاليات بمحاضرة للكاتبة الإماراتية عائشة البيرق بعنوان " زايد الإنسان " رصدت فيها مسيرة الشيخ زايد طيب الله ثراه، وإنجازاته ومواقفه الإنسانية فى الإمارات والعالم العربى.





من جانبه أكد سامح لطفى رئيس مؤسسة المنجزين العرب، خلال كلمته أمام المؤتمر، أن ملتقى السعادة يهدف إلى نقل التجربة الإماراتية فى السعادة إلى الشباب المصرى و العربى مشيرا إلى حضور عدد من المتخصصين فى مجال التنمية البشرية والطاقة الإيجابية وممارسات السعادة، موضحا أن برنامج السعادة سيعاد تنفيذه قبل نهاية العام بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.