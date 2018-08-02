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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الإعلان خلال أيام عن عقد توريد 1300 عربة سكة حديد

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:03 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الإعلان خلال أيام عن عقد توريد 1300 عربة سكة حديد قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

 

الصحة: لا يجوز نقل الأعضاء والأنسجة إلا بموافقة المتبرع أو أقارب الدرجة الأولى

 

التأمين الصحى: إجراء أول عملية زرع قوقعة ضمن قوائم الانتظار بسوهاج

 

 

وزارة التموين:

فيديو.. التموين: الإعلان عن المواعيد الجديدة لإضافة المواليد ببطاقات التموين غدا

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

 

غادة والى: صرف المعاشات لـ 532 ألف مستفيد بقيمة 727 مليونا حتى عصر اليوم

 

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: ضبط طالب هرب بورقة أسئلة الامتحان بلجنة الدبلومات فى المنوفية

 

وزارة الإسكان:

​ وزارة الإسكان: لا صحة لاختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بمحافظة المنيا

 

 

وزارة الأوقاف:

 

600 جنيه للعاملين بالأزهر و300 بالأوقاف بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك

 

 

وزارة النقل:

"المتحدث باسم النقل": الإعلان خلال أيام عن عقد توريد 1300 عربة سكة حديد

 

 

وزارة الزراعة:

الزراعة: الأسواق يوجد بها مبيدات مغشوشة ومهربة..وحملات لضبطها

 

وزارة التعليم العالى:

 

"التعليم العالى": 12 ألف طالب تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن

 

 

وزارة الكهرباء:

"الكهرباء": البلاد ستشهد قفزة كبيرة فى التنمية بفضل مشروعات توليد الطاقة

 

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: 2214 لجنة نقابية وفقت أوضاعها و27 نقابة عامة واتحاد عام واحد

 

 

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

 

الهجرة: استثناء أعضاء الجهات القضائية ومدنيى الدفاع والداخلية من مد الإجازات

 


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