video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تايلاند تقيم متحفا لإحياء ذكرى إنقاذ أطفال الكهف

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:33 م
تايلاند تقيم متحفا لإحياء ذكرى إنقاذ أطفال الكهف فتية كهف تايلاند
رويترز
إضافة تعليق

بدأ عمال الإنشاء فى تايلاند، اليوم الخميس، فى بناء متحف لإحياء ذكرى عملية إنقاذ فريق كرة قدم للناشئين فى إقليم تشيانج راى بشمال البلاد ووفاة أحد الغواصين.

واختفى 12 فتى تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما يوم 23 يونيو بينما كانوا يستكشفون مجموعة من الكهوف، وجرى إنقاذهم بعدها بأكثر من أسبوعين خلال مهمة شاقة استغرقت ثلاثة أيام نفذها غواصون أجانب وتايلانديون ولاقت اهتماما عالميا.

وبدأ العمل على بناء المتحف بعد مراسم بوذية تقليدية أقيمت أمس الأربعاء فى كهف تام لوانج. ومن المتوقع أن يستغرق بناء المتحف خمسة أشهر ويتكلف عشرة ملايين بات (300 ألف دولار) وسيموله الفنان التايلاندى تشالرمتشاى كوسيتبيبات الذى تنحدر أصوله من إقليم تشاينج راى.

وخلال عملية الإنقاذ لفظ الغواص التايلاندى سامارن كونان أنفاسه بعد أن فقد الوعي خلال مهمة لوضع عبوات أكسجين فى عمق الكهف. ويجرى حاليا نحت تمثال للغواص بارتفاع 4 أمتار، وسيوضع أمام المتحف لدى الانتهاء منه.

كما سيضم المتحف رسما بطول 13 مترا يصور المنقذين، ومن بينهم الغواصون البريطانيون الذين كانوا أول من عثر على الفتية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركات سينمائية مهتمة بتحويل قصة فتية كهف تايلاند إلى فيلم

بالشموع والغناء.. بدء مراسم ترسيم فتية كهف تايلاند رهبانا بوذيين

أطفال كهف تايلاند يؤدون الصلاة شكرا وتأبينا لغواص ساعد فى إنقاذهم

صور.. أطفال كهف تايلاند يؤدون الصلاة شكرا وتأبينا لغواص ساعد فى إنقاذهم

تايلاند

فتية كهف تايلاند

كهف تايلاند

متحف

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة