تايلاند تقيم متحفا لإحياء ذكرى إنقاذ أطفال الكهف

رويترز

بدأ عمال الإنشاء فى تايلاند، اليوم الخميس، فى بناء متحف لإحياء ذكرى عملية إنقاذ فريق كرة قدم للناشئين فى إقليم تشيانج راى بشمال البلاد ووفاة أحد الغواصين.

واختفى 12 فتى تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما يوم 23 يونيو بينما كانوا يستكشفون مجموعة من الكهوف، وجرى إنقاذهم بعدها بأكثر من أسبوعين خلال مهمة شاقة استغرقت ثلاثة أيام نفذها غواصون أجانب وتايلانديون ولاقت اهتماما عالميا.

وبدأ العمل على بناء المتحف بعد مراسم بوذية تقليدية أقيمت أمس الأربعاء فى كهف تام لوانج. ومن المتوقع أن يستغرق بناء المتحف خمسة أشهر ويتكلف عشرة ملايين بات (300 ألف دولار) وسيموله الفنان التايلاندى تشالرمتشاى كوسيتبيبات الذى تنحدر أصوله من إقليم تشاينج راى.

وخلال عملية الإنقاذ لفظ الغواص التايلاندى سامارن كونان أنفاسه بعد أن فقد الوعي خلال مهمة لوضع عبوات أكسجين فى عمق الكهف. ويجرى حاليا نحت تمثال للغواص بارتفاع 4 أمتار، وسيوضع أمام المتحف لدى الانتهاء منه.

كما سيضم المتحف رسما بطول 13 مترا يصور المنقذين، ومن بينهم الغواصون البريطانيون الذين كانوا أول من عثر على الفتية.