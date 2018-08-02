بالأرقام.. تعرف على جهود محافظة بورسعيد في رفع كفاءة وإنشاء الطرق

بورسعيد – السيد فلاح

تبذل محافظة بورسعيد جهود كبيرة من أجل رفع كفاءة الطرق بها لاسيما الداخلية منها بجانب ما تنفذه الدولة من مشروع قومي لإنشاء وتطوير شبكات الطرق بالجمهورية وتحظي المحافظة بجزء وفير منها.

ونستعرض جزء مما تم تنفيذه العام الماضي (٢٠١٧ - ٢٠١٨) وما هو قيد التنفيذ خلال العام الجاري، حيث تم بالفعل رفع كفاءة وإنشاء طرق جديدة في نطاق حي الجنوب بلغت تكلفتها 13 مليون جنيه، وهي طرق "مصرف سرحان - جوقلة بطول 2 كم بداية من مشروع ناصر - الحية والنجار بطول 4 كم".

وخصصت 12.5 مليون جنيه من موازنة الدولة لإنهاء جميع الأعمال التي بدأ العمل بها العام الماضي في حي الجنوب وجاري إعتماد مبالغ إضافية فور الانتهاء من الاعتمادات المدرجة.

كما تكفلت المحافظة برصف شبكة الطرق بالحي الإماراتي بإجمالي 14 مليون جنيه، وذلك من مواردها الذاتية بعيدًا عن موازنة الدولة، كما تم اعتماد مالى لرفع كفاءة وتطوير شارع محمد علي، وخصص 10 مليون جنيه منها لعملية الرصف فقط وتدعم المحافظة 6 مليون المتبقية منها لعملية التجميل والكهرباء.

ومن المخطط استخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية الموفرة للطاقة في شارع محمد علي، وذلك للمرة الثانية فقط تم استخدامها من قبل في إنارة منطقة الرسوة، وتتجه محافظة بورسعيد في جميع مشروعات الكهرباء القادمة إلي الإنارة بالطاقة الشمسية للشوارع التي تصلح لذلك والتي ستدر دخل للمحافظة ويعود بالنفع علي المواطن.

وتتحمل محافظة بورسعيد من مواردها الخاصة تكلفة رفع كفاءة الشوارع لثلاثة مناطق بحي الضواحي وهي "فاطمة الزهراء - خان الخليلي- بورتكس" ويقدر ذلك بحوالي 40 مليون جنيه، كما تم توجيه اعتمادات لرفع كفاءة شوارع داخلية متفرقة بعدد من الأحياء والمناطق الأولي بالرعاية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه.

ويعد تطوير ورفع كفاءة محور مصطفي كامل بداية من بوابة الميناء المطل علي شارع عزمي وحتي مستشفي الصحة النفسية بتقاطع شارع 23 ديسمبر بإجمالي 26.5 مليون جنيه ضمن خطة هذا العام.