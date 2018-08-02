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باكستان: لن يتم دعوة شخصيات أجنبية رفيعة المستوى لحفل تنصيب عمران خان

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:38 ص
باكستان: لن يتم دعوة شخصيات أجنبية رفيعة المستوى لحفل تنصيب عمران خان عمران خان زعيم حزب الانصاف فى باكستان
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلن فواد تشوديرى المتحدث باسم حزب "حركة الإنصاف" أن الحزب قرر عدم دعوة شخصيات أجنبية رفيعة المستوى لحفل تنصيب عمران خان رئيسا للوزراء.

وقال تشوديرى - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس " أن زعيم الحزب طلب أن يكون حفل التنصيب بسيطا، لذا فإننا لن نقوم بدعوة أى شخصيات أجنبية رفيعة المستوى، لكنه سيتم دعوة بعض الأصدقاء الأجانب لعمران"، مضيفا "أن الحفل سيكون حدثا وطنيا بحتا، ولن يضم أجانب سوى بعض أصدقاء عمران مثل أمير خان نجم بوليوود وبعض نجوم الرياضة الهنود".

يشار إلى أن حزب "حركة الإنصاف" - الذى يتزعمه عمران خان - فاز بأغلبية المقاعد فى البرلمان بالفوز بـ 115 مقعدا فى الانتخابات التى جرت الأسبوع الماضى، وهو ما يقل عن 137 مقعدا (وهو العدد المطلوب لتحقيق النصاب القانونى لتشكيل حكومة أغلبية بسيطة من أصل 272 مقعدا فى البرلمان الباكستانى)، فيما من المقرر أن يؤدى عمران اليمين الدستورية رئيسا للوزراء قبل 14 أغسطس الجارى.

 


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عمران خان يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء باكستان قبل 14 أغسطس

عمران خان يستعد لإجراء محادثات تشكيل ائتلاف فى باكستان

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