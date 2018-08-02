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"القومى للمرأة" بأسوان يوزع 500 شهادة أمان على سيدات قرى نصر النوبة

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:59 م
"القومى للمرأة" بأسوان يوزع 500 شهادة أمان على سيدات قرى نصر النوبة جانب من الاحتفالية
أسوان ندى سليم
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نظم المجلس القومى للمرأة بفرع أسوان، اليوم الخميس، احتفالية بمركز نصر النوبة لتوزيع 500 شهادة أمان على السيدات بقرى المركز، بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، ويسرى بحر مدير فرع البنك الزراعى بأسوان.
 
ومن جانبه، قالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، خلال الاحتفالية أن هذه الشهادات  ضمن 1516 شهادة، تم تخصيصها من قبل المجلس لصالح نساء المحافظة، لمواجهة الأزمات والمعاناة التى تتعرض إليها النساء، موضحة أن مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات وقابلة للتجديد مرتين فقط.
 
وأشارت إلى أن هناك خطة لتوزيع شهادات أمان على مراحل متعددة تبدأ المرحلة الأولى بمركزى أسوان ودراو، وتستهدف المرحلة الثانية مركزى كوم أمبو ونصر النوبة، والمرحلة الأخيرة تستهدف مركز إدفو.
 
 
القومي للمرأة بأسوان يوزع 500 شهادة امان (1)
 
 
القومي للمرأة بأسوان يوزع 500 شهادة امان (2)
 

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