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الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مؤسسات صحية عن العمل فى غزة بسبب نفاذ الوقود

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:32 م
الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مؤسسات صحية عن العمل فى غزة بسبب نفاذ الوقود الخدمة الصحية فى غزة
رام الله /أ ش أ/
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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة اليوم الخميس، من توقف مؤسسات صحية عن العمل بسبب قرب نفاذ الوقود.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى مقتضب، أن مؤسسات صحية فى قطاع غزة مهددة بالتوقف بسبب استمرار أزمة الوقود.

وكان قد قرر وزير جيش الاحتلال "أفيجدور ليبرمان"، مساء اليوم الأربعاء، منع إدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويعانى القطاع الصحى فى قطاع غزة من أزمات عديدة نتيجة لنقص كميات الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات والمراكز الطبية التى تقدم الخدمات الصحية للمواطنين، بسبب الحصار "الإسرائيلى" المفروض على قطاع غزة، واستمرار السلطة الفلسطينية بإجراءاتها العقابية ضد القطاع للعام الثانى على التوالى.

 

 


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وزارة الصحة الفلسطينية

غزة

نفاذ الوقود

مستشفيات غزة




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