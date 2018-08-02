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الخميس، 02 أغسطس 2018 12:11 م
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السيطرة على حريق نشب داخل شقة بسبب ماس كهربائى فى الإسكندرية

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:04 م
السيطرة على حريق نشب داخل شقة بسبب ماس كهربائى فى الإسكندرية حريق - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نشب حريق داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه ونشوب الحريق بصالة ومطبخ الشقة مما أدى لاحتراق محتوياتهما بالكامل دون حدوث إصابات.

وبسؤال قاطن الشقة "م م خ"  33 سنة مقاول أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بلوحة المفاتيح الخاصة بالشقة، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة،  تحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول الرمل وجارى العرض على النيابة.

 

 


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