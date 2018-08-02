الخارجية الصينية: انتخابات زيمبابوى كانت "منظمة"

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إنها تعتقد أن الانتخابات التى أجريت فى زيمبابوى هذا الأسبوع سارت على نحو منظم بوجه عام وعبرت عن أملها فى أن يضمن كل الأطراف استقرار البلاد بعد الاشتباكات التى أعقبت التصويت.

وللصين علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع زيمبابوى قالت إنها تحرص على الحفاظ عليها بعد الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابى فى نوفمبر فى انقلاب سلمى أدى لصعود حليفه السابق إيمرسون منانجاجوا إلى السلطة.

وقالت شرطة زيمبابوى إن ثلاثة أشخاص قتلوا فى هارارى أمس الأربعاء فيما فرق جنود أنصار المعارضة الذين كانوا يلقون الحجارة متهمين الحزب الحكم بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية.

وحتى قبل العنف، شكك مراقبو الاتحاد الأوروبى فى طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهى الأولى منذ إجبار موجابى على الاستقالة بعد قرابة 40 عاما في السلطة.

وخلال إفادة صحفية يومية فى بكين قال المتحدث باسم الخارجية قنج شوانج إن الصين أرسلت مراقبين للانتخابات بدعوى من زيمبابوى. وقال "وفقا لملاحظاتهم على الأرض فإن مستوى مشاركة شعب زيمبابوى كانت مرتفعة وكانت الانتخابات بشكل عام سلمية ومنظمة". وعبر عن أمله في أن تضع كل الأطراف مصلحة البلاد أولا وتعمل جاهدة لضمان السلام والاستقرار والتنمية.