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وزير النقل يقيل مستشاره البحرى ويعين طارق غانم بدلا منه

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:38 م
وزير النقل يقيل مستشاره البحرى ويعين طارق غانم بدلا منه اللواء مصطفى الديب مستشار وزارة النقل لشئون النقل البحرى المقال
كتب رضا حبيشى
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أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا بإقالة اللواء مصطفى الديب مستشار وزارة النقل لشئون النقل البحرى، مع استبعاده من عضوية كافة مجالس إدارات الهيئات والشركات التابعة للوزارة والتى كان يشغلها.

كما أصدر وزير النقل قرارا باستبعاده من رئاسة مجلس إدارة شركة الجسر العربى للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، وأصدر قرارا بتعيين بدلا منه اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى السابق، حيث تم إبلاغ كل من الأردن والعراق بقرار مصر بتعيين غانم بدلا من الديب الذى تم استبعاده من كافة المناصب التى كان يشغلها.

 

 


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الجسر العربى

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