وزارة الرى تنفذ أعمال تطهيرات لمصرف السيل بأسوان وفرع كاسل بكوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

استكملت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطهير وصيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان، والتى تشمل أعمال التطهيرات ونزع الحشائش لضمان كفاءة شبكة المجارى المائية وكذلك لضمان سريان التصرفات فى المجارى المائية بسهولة ويسر، وضمان وصول المياه للنهايات والحفاظ على المناسيب المقررة لرى الزراعات.

وقامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بأعمال التطهير اشتملت أعمال صيانة وتطهير تغطية فرع 3 كاسل بحرى فرع 7 كاسل قبلى.

وأكدت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان أن ذلك ضمن عملية صيانة المجارى المائية بهندسة رى كوم أمبو الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان أيضا، وأكدت أنه جارى القيام بأعمال التطهير من كوبرى الإسعاف حتى بربخ الحكروب ضمن عملية تطهير مصرف السيل بمدينة أسوان طوال العام.



مصرف السيل بمدينة أسوان



عملية تطهير مصرف السيل



الرى تنفذ تطهير لمصرف السيل بأسوان



تطهير



المجارى والترع



جانب من الأعمال



مصرف السيل



تطهير