video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 02:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزارة الرى تنفذ أعمال تطهيرات لمصرف السيل بأسوان وفرع كاسل بكوم أمبو

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:00 ص
وزارة الرى تنفذ أعمال تطهيرات لمصرف السيل بأسوان وفرع كاسل بكوم أمبو تطهيرات لمصرف السيل بأسوان
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

استكملت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطهير وصيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان، والتى تشمل أعمال التطهيرات ونزع الحشائش لضمان كفاءة شبكة المجارى المائية وكذلك لضمان سريان التصرفات فى المجارى المائية بسهولة ويسر، وضمان وصول المياه للنهايات والحفاظ على المناسيب المقررة لرى الزراعات.

وقامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بأعمال التطهير اشتملت أعمال صيانة وتطهير تغطية فرع 3 كاسل بحرى فرع 7 كاسل قبلى.

وأكدت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان أن ذلك ضمن عملية صيانة المجارى المائية بهندسة رى كوم أمبو الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان أيضا، وأكدت أنه جارى القيام بأعمال التطهير من كوبرى الإسعاف حتى بربخ الحكروب ضمن عملية تطهير مصرف السيل بمدينة أسوان طوال العام.

 

مصرف السيل بمدينة أسوان
مصرف السيل بمدينة أسوان

 

عملية تطهير مصرف السيل
عملية تطهير مصرف السيل

 

الرى تنفذ تطهير لمصرف السيل بأسوان
الرى تنفذ تطهير لمصرف السيل بأسوان

 

تطهير
تطهير

 

المجارى والترع
المجارى والترع

 

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

مصرف السيل
مصرف السيل

 

تطهير
تطهير

 

أعمال التطهير من كوبرى الإسعاف حتى بربخ الحكروب
أعمال التطهير من كوبرى الإسعاف حتى بربخ الحكروب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فتح نفقى السكة الحديد بمحطتى أسوان وكوم أمبو استعدادا لعيد الأضحى

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبارمصر

ري

مصرف السيل




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة