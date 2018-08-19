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وزارة الرى ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خلال عيد الأضحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:00 ص
وزارة الرى ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خلال عيد الأضحى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى جميع أجهزة وقطاعات الوزارة برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة أية مشكلات أو أزمات محتملة قد يكون من شأنها التأثير على إدارة منظومة المياه وحالة الرى بالمحافظات، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تمكين المخالفين من استغلال فترة الإجازة الرسمية وارتكاب أى مخالفات أو تعديات على نهر النيل ومنافع الرى والصرف، فضلاً عن تشديد الحراسات على المنشئات والمرافق المائية.

 

وأوضح عبد العاطى أنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار الساعة، والعمل على حسم أية شكاوى فى حينها، كما تم تجهيز كافة المعدات اللازمة فى حال حدوث طوارئ خلال فترة الإجازة.

 

وأشار عبد العاطى إلى أنه تم تشكيل لجان على مستوى مديرى العموم والمفتشين ومديرى الهندسات ومهندسى المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية وكذا نهايات الترع والمصارف ومحطات الرى والصرف لضمان توفير المياه وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات.


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