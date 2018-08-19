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نائب وزير الإسكان يكشف عن سعر المتر بـ"سمارت هوم" العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:37 ص
نائب وزير الإسكان يكشف عن سعر المتر بـ"سمارت هوم" العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية
كتب كريم كشك
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أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بيع 2400 وحدة سكنية فاخرة التشطيب بنظام الـ"سمارت هوم" المطروحة مؤخرًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، قائلًا: "إنه فيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، تم بيع 2400 وحدة سكنية، ضمن ما تم طرحه إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى، وجارى العمل على طرح مراحل أخرى منها، موضحًا أن سعر المتر بالوحدات السكنية الفاخرة التشطيب "سمارت هوم"  11 ألفًا و250 جنيه مصرى، للمساحات من 110 لـ180 مترًا".

 

وأكد عباس، أنه جارى دراسة الإعلان عن طرح جديد 1000 وحدة سكنية، عبارة عن فيلات، وتاون هاوس، فى ختام العام الجارى، مضيفًا أنه تم الانتهاء من 50% تقريبًا من تشطيبها.

 

ونوه نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن سيتم عمل تسهيلات بالدفع على أقساط تبدأ من 3، 5، 7 سنوات، للتسهيل على المواطنين لاختيار الأنظمة التى تناسب دخولهم، والمستهدف العمل به فى كل المراحل من المشروع، مؤكدًا أن الحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستختلف تمامًا عن ما هو متعارف عليه للسكن فى مصر، وأن كل حى من أحياء العاصمة، سيخصص له كامل المرافق، والخدمات، من حيث المولات التجارية، والمدارس، والجامعات، والوحدات الشرطية، وفق أحدث الإمكانيات التكنولوجية الحديثة.

 


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